一站式寵物護理!Furrenz 全面升級寵物生活方案 支援現代寵物家庭

在香港，許多寵物主人因工作繁忙及缺乏相關專業知識，難以處理寵物的日常護理、健康管理以至選購寵物用品。因此，如何為毛孩找到安全、可靠且具專業支援的照顧方案，成為不少香港寵物家庭的難題。一直扎根本地寵物照護市場的Furrenz，近年積極整合並升級服務範疇，由單一的上門保姆服務，延伸至涵蓋照護服務、專業飼養知識及高品質用品精選的多元領域，為主人提供令人安心的多元選擇。



超過三萬次上門照顧經驗

Furrenz自2013年在香港開展業務，至今累積逾13年經驗，擁有長達20年的相關專業視野與實務基礎，及30,000次上門照顧服務經驗。品牌先後獲得多項行業獎項肯定，包括今年由《香港01》頒發的「香港最佳寵物照護品牌大獎」。

Furrenz為進一步提升服務深度，近日正式由「Furrenz Pet Sitters」升級為「Furrenz Pet Care」，象徵其服務範疇深度的改變，已延伸至涵蓋照護服務、專業飼養知識及高品質用品精選的多元領域，以回應現代寵物家庭的照護需求。

Furrenz 服務範疇全面拓展，致力為現代寵物家庭提供全方位護理支援。

三大服務拓展 全面支援現代寵物家庭

升級後的Furrenz全面拓展三大服務範疇，包括專業知識賦能、安心上門照護，以及嚴選優質用品。品牌認為，真正的守護應從深入理解毛孩開始，透過建立更完整的支援體系，將日常照護由單純的「託付」昇華為更有溫度的專業實踐，與主人攜手打造高品質的寵物生活。

在知識賦能層面，全新登場的「Pet Academy」承載著創辦人逾20年的護理心法與實戰智慧。深知都市人生活節奏明快，平台特別策劃5至10分鐘的微學習課程，範疇由新手必讀、外傭照護指引，延伸至專業急救與行為解碼，讓主人在繁忙的通勤間，也能輕鬆掌握專業技能。課程結合實用圖表、互動測驗與結業榮譽，務求成為主人堅實的知識後盾，確保每一份愛都源自深切的理解。

在照顧服務方面，上門寵物保姆仍然是品牌的重要基礎。Furrenz 的 Pet Sitting 服務強調讓毛孩留在熟悉的家中接受照顧，減少因轉換環境而帶來的不安，同時以北美安全標準及急救認證作為服務框架，提升照護的專業度與穩定性。

至於寵物用品選擇，Furrenz 將服務進一步延伸至 Pet Shop，透過真實的試用體驗，為主人篩選真正值得信賴的寵物用品，涵蓋日常護理、外出及智能用品等不同範疇，當中包括 PETKIT 等品牌。現時，Furrenz 已與 15 個以上香港本地寵物品牌建立合作關係，並持續擴展夥伴網絡，希望在支持本地寵物社群之餘，也讓主人更容易找到切合需要的產品，提升毛孩的日常生活品質。

充當專家鄰居 貼近香港寵物家庭需求

從日常上門照顧，到知識學習與用品選擇，Furrenz 的服務延伸，反映出香港寵物家庭對照護模式的期待，正由「有人幫忙」走向「有人懂得照顧」。對主人而言，真正安心的陪伴，不只是解決眼前需要，更是讓毛孩在每個成長階段都獲得合適而專業的支援。

隨着本地寵物生活方式持續轉變，市場對專業化、系統化與更貼近家庭需要的服務需求亦愈來愈高。Furrenz 的轉型，正好回應這股趨勢，也為未來的寵物照護模式提供更多想像空間。若想了解更多相關服務與資訊，可持續留意品牌後續動向。

Furrenz

官網：www.furrenzpetcare.com

（資料由客戶提供）