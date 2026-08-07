寵物也是家人：寵物病咗需要現金週轉點算好？寵物開支預算一覽

走進寵物用品店，那雙水汪汪的大眼睛隔著玻璃望著你，心都融化了。在香港這個石屎森林裡，有個毛茸茸的小傢伙在家等你，的確是無比療癒的事。不少專家也認同，與寵物互動能顯著降低壓力荷爾蒙，增加令人快樂的催產素，更別提每日放狗帶來的運動習慣，以及因為「狗友」而擴大的社交圈子。但先冷靜！在帶牠回家之前，有一堂比訓練「坐下」更重要的必修課，那就是寵物開支預算。這不僅關乎愛，更關乎未來十多年的責任與財務規劃。



初期準備：一次過投資，決定未來舒適度

迎接新毛孩前，絕對不能空手而歸！無論是領養還是買入，初期開支是最大一筆「入場費」。

以養狗為例，總初期準備約$5,500至$40,000不等：



寵物本身（領養費、晶片、牌照、絕育）：$2,000–$30,000+

首次醫療（身體檢查+全套預防針）：$1,500–$3,000

生活用品（籠子、床、頸圈、拖繩）：$1,000–$4,000

清潔玩具（沖涼液、耐咬玩具）：$500–$1,500

首次糧食保健品：$500–$1,500



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養貓則相對親民得多。初始設置用品（如貓砂盆、抓板、貓窩、貓網、食具、外出籠）只需$2,000–$3,000，加上幼貓健康檢查（血液檢+驅蟲+疫苗）又$2,000–$3,000，首月總開支約$4,600–$11,300。新手狗主預留$2,000–$3,000涵蓋晶片、疫苗、絕育及基本用品。

小Tips：選購用品時，記得買耐用無毒款式！例如貓抓板選麻繩或紙質，避免家具變成爪痕藝術品；狗狗拖繩則選可調校款，方便日後散步。一次過買齊，之後每月只需補充消耗品，就輕鬆多了。

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日常開支：每月$850起，食物與美容是主力

養成毛孩後，固定開支就開始跑馬拉松。幸好這部分相對可控，視乎品種大小和生活習慣。

養狗每月基礎：



糧食零食：$400–$1,500（小型犬$400起）

美容清潔：$300–$1,000

預防性醫療（杜蟲、防蚤）：$150–$400

總計：$850–$2,900



養貓每月固定：



食物（乾糧+濕糧+零食）：$300–$1,000（高端品牌如Royal Canin更貴，但營養更好）

貓砂：$100–$300（14磅天然砂一包）

玩具娛樂：$100–$300（逗貓棒、激光筆超重要，能減壓防破壞）

美容（洗澡、剪甲）：$250–$500

總計：$950–$2,000（每月消耗品$550–$1,400）



狗狗食物每月至少$1,000，已包括罐頭、新鮮食物及小零食。許多新手奴奴反映，選對貓砂（如豆腐砂或松木砂）不但環保無塵，還能減少異味和泌尿問題，長期更划算！

日常開支聽落來不多，但累積一年已達$10,000–$35,000，夠買一部入門電單車了！

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重頭戲來了：醫療費用——真正讓人「心痛」的隱形殺手

如果說食物是日常糧草，那醫療就是寵物開支的「終極Boss」！近年香港私營獸醫診所林立，但費用年年上升，通脹幅度高達10%–35%，遠超人類醫療。多家網站一致強調：醫療佔一生總開支17.2%，僅次於食物！

最新數據一覽（2024–2025）：

根據保險公司紀錄：每隻寵物平均年度醫療費$12,735（較4年前升93%）；單次就醫平均$2,428（年增10.9%）。



醫療項目漲幅表（2023 vs 2024）：

普通科診金：$402 → $414（升2.9%）

專科診金：$753 → $823（升9.3%）

化驗費用：$912 → $1,042（升14.3%）

X光+超聲波：$1,195 → $1,288（升7.8%）

手術費用：$952 → $1,280（升34.5%！最高）



2025上半年更新：專科診金由$504升至$704（升40%），處方藥$438升至$524（升20%），化驗$662升至$857（升29%）。

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終極學分：那筆不能迴避的「醫療巨債」

然而，以上所有開支加起來，可能都比不上一個突如其來的意外或疾病來得「震撼」。這，才是寵物開支預算中最重要、也最常被忽略的一環。

更令人擔憂的是，獸醫服務如同「海鮮價」，而且升幅驚人。單是一項手術費用，平均由HK$952暴漲35%至HK$1,280；化驗費和X光、超聲波等影像診斷費用也分別有14.3%和7.8%的增幅。想像一下，當你的毛孩不幸被車撞到、或者患上腸胃炎需要緊急手術，甚至是年老時面對腎衰竭、癌症等長期病患，所需的費用可以由幾千元跳升至數萬元，甚至十幾萬元。因此，不少專家都建議，主人應為寵物準備一筆約HK$20,000至HK$50,000的醫療應急儲備金，以備不時之需。

養育一個小生命，是一場長達十多年、充滿歡笑與淚水的旅程。當你計算好每月預算，滿懷信心地迎接牠加入生命的同時，也別忘了為牠的「健康突發狀況」做好最壞的打算。當那筆數萬元的醫療帳單突然降臨，打亂你所有財務部署的時候，一份寵物保險或許能幫上忙，但有時保險賠償需時，或者保障範圍未及全數覆蓋，這時，便可能需要一些即時的資金周轉方案。

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