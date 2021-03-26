【寵物日常】到開講OpenTalk發文分享　賺取「01積分」換獎賞！

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-03-26 19:45

現到開講OpenTalk出post參加「#寵物日常」活動，賺取「01積分」之外，更可以用賺取之積分換取獎賞或以優惠價參加寵物活動！

由即日起，至4月4日，到「開講OpenTalk」用不少於30字分享你的寵物日常、推介寵物好去處等，並加上相關靚相，標籤 #寵物日常，成功發文即賺「01積分」！

詳細玩法：

發文：用不少於30字分享你嘅寵物日常，加上相關靚相（必須由自己拍攝或原創作品），並標籤 #寵物日常，即成功發文。活動期間首七篇帖文，每篇可獲得500「01積分」。

讚好：讚好「#寵物日常」標籤頁內的任何帖文，或留言發表感受，即可獲得10「01積分」，每日首三個讚好都可以賺分。

Top 30 最多讚好帖文用戶：每位可獲1000 「01積分」

編選Top 10最用心帖文用戶：每位可獲1000 「01積分」。

今次成功出post的用戶，更可以得到限定寵物徽章！（參閱下圖）

立即→→→按此←←←參加活動啦！

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一、寵物staycation

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二、有趣寵物活動

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活動受條款約束：http://bit.ly/3lCDJYp