最強破壞王將櫃桶咬穿　媽細數29件百厭柴犬惡行　勸養柴前要三思

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-12 07:00

柴犬到底有多百厭？相信只有養過的人，才會有深切體會。 近日，有柴犬主人，分享多張柴犬破壞家裏東西的照片，並發文呼籲有意想養柴犬的人，要三思清楚，要作好心理準備，因為家裏的東西會遭破壞，可能會被咬要花錢看醫生，還要花很多錢去買新東西！

唐狗與柴犬，你會選誰？

生活在台灣高雄的柴犬主人，近人在柴犬群組裏，分享了家中柴犬搗蛋破壞照，只見家裏的紙巾、椅腳、搖控器、電線等等，都被柴犬小葵破壞亂咬。媽媽無奈表示：「柴犬真的不要隨便養，養了就要有心理準備……因為你要花很多錢……買新的東西」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，原來咬椅腳只是第一步，柴犬的破壞力實在不容小覷】

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網民看到這些柴犬惡行後，都表示深有同感。「拆家柴，名不虛傳」、「真是超級破壞王」、「如果是柴犬與二哈這組合，更是不得了」、「我每天都要提醒自己，要忍耐⋯不要衝動，不要做傻事」、「柴犬真的不要養……因為你要花很多錢……幫自己看醫生」。

雖然網民你一言我一語的投訴柴犬不好養，花錢花精神，會很激心，甚至可能會受皮肉之苦。但事實上大家都很喜歡柴犬，只是在勸未有養柴犬的人，在養柴犬之前要有心理準備！不過，當養了柴犬之後，你可能便不再想養其他狗狗了！

▼▼台灣有狗主在社交平台表示，家中80歲失智的媽媽幾年前身體情況很差，家人都認為她命不久矣，甚至為她準備身後事，誰知後來柴犬「肉圓」與婆婆相處3年後，婆婆的指數都由負數回到正常值，連醫生覺得很厲害，婆婆更誤認狗狗是親孫，對牠寵愛有加，肉圓更為報恩，曾出手救婆婆一命！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肉圓如何出手救婆婆一命？▾▾▾

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▼▼同場加映：在日本，有隻13歲老柴，最喜歡就是到屋外曬太陽了。但牠經常留在馬路也令媽媽非常不放心，於是媽媽替牠畫出了魔法線條，令大門外有一個專屬於柴犬的睡覺位置！▼▼

【點擊圖片放大看，究竟媽媽想到什麼妙法，令柴犬Ponポン可以安心在大門外午睡呢？】

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