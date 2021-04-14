【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月14日：哥基Choco

Choco絕對是你人生中看過最巨型最圓潤的哥基！在房間裡，牠會呆呆地看著你然後展現牠招牌的可愛笑容。另外，職員們亦發現Choco是位不願歸家的毛孩；每當在外活動時間結束後，Choco都會非常堅定地站在原地，又或者會以龜速慢慢地步行回房。據狗隻訓練員初步接觸後的觀察及評估，Choco不大喜歡別人碰牠的物品，所以主人往後需多加注意。如果你對Choco有興趣，歡迎你來中心探望牠。