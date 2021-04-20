寵物善終｜背去世狗照苦行160km　雙腳起泡無怨　爸只為偉大心願

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-20 10:05

為毛孩祈福許願，你可以付出多少？ 在台灣南投，有狗主為了替已過世的狗狗們祈福，背着牠們的相片，參與白沙屯媽祖遶境，徒步在4天內走160公里，希望心願達成。

爸爸在為我們而努力！

台灣南投狗主Xika Liao，為了幫過世的6隻狗狗祈福，他參與白沙屯媽祖遶境徒步進香，花了4天時間走了接近160公里，由苗栗通霄步行到北港！

即使走到雙腳都起了大水泡，但他沒有想過要放棄，因為在出發前他已與離世狗狗承諾：「苦行，我來。修行，你們來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟爸爸這麼辛苦去遶境，他的祈福內容是什麼？原來不止是為了自己的狗狗，也是為了廣大的浪浪！】

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不少人參加遶境，都是為了祈求個人的心願。但爸爸這趟苦行的目的卻不一樣，他不只是為自己已離世的狗狗，更是為無家可歸的浪浪。

網民看到爸爸這個感人故事後，都表示被感動了。「眼眶濕了，孩子們記得跟佛祖好好修行，下輩子跟你的主人再續前緣」、「媽祖娘娘一定會感受到你為父親的苦心，孩子都會和娘娘修行的」、「好主人，你家寶貝有在看」、「超感動！雖然我很愛我的孩子，，但是我沒像樓主這樣的毅力」、「看了紅了眼眶，牠們有你這個主人真的好幸福，一定會跟著媽祖好好修行的」。

▼▼同場加映：近日一段母狗餵奶影片，令網民再次感受到母愛的偉大。影片來自河北保定，網民趙先生指，早前因意外，家中的金毛尋回犬遭自己的車撞致重傷，但母狗垂死前，仍堅持要回家，並做了一件催淚的事。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟金毛媽做了什麼事，令網民們都被感動】

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點擊連結看全文：金毛尋回媽媽遇車禍 去彩虹橋前拖身驅回家 偉大原因令網民爆哭

▼▼同場加映：紐約有狗主在社交平台表示，日前她的人瑞外婆以101歲高齡離世，遺留下21歲約瑟爹利犬「Babie」，狗狗眼盲耳聾，大小便失禁，一家人打算安樂死狗狗。結果患癌孫女不忍心，說了一句話，成功將結局扭轉。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Monica如何扭轉Babie的結局？▾▾▾

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