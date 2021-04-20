寵物節2021｜5狗食菠蘿包後肚屙、嘔吐、便祕　或跟這材料有關

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-04-20 18:56

兩名狗主向《香港01》投訴指，家中狗狗進食寵物節購買的「寵物菠蘿包」後，出現屙嘔，及後亦有其他狗隻在Facebook指狗狗曾進食同款食物後感不適。矛頭直指本地寵物食品店「WOW PET SHOP 香港華珮辦館」製作的「魔鬼寵物菠蘿包」。該店店主回應指，涉事寵物菠蘿包日後會停產，並就成分標示不詳細致歉。

有狗狗進食「WOW PET SHOP 香港華珮辦館」於香港寵物節出售的「魔鬼寵物菠蘿包」後感到不適。（facebook圖片：WOW PET SHOP 香港華珮辦館）

狗主陳小姐昨日（4月19日）在社交平台facebook「Corgi Club(HK)香港哥基會」發文指狗狗進食「WOW PET SHOP 香港華珮辦館」製作的「魔鬼寵物菠蘿包」後，出現嘔吐和腹瀉，懷疑該店製作過程中使用犬隻不宜進食的成分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

獸醫警告勿買無QC食品

陳小姐接受訪問時指，她在上星期五（4月16日）於涉事攤位購買「菠蘿包」回家予哥基犬Chewy進食，翌日早上開始出現嘔吐、稀便和軟便的情況，她隨後帶Chewy去看醫生，「醫生話食錯嘢，叫我下次唔好再買依啲無QC嘅嘢食，要問清楚成分！佢話狗狗腸胃唔適應，所以嘔返出嚟。」Chewy嘔吐不適，整天沒精打采，後來才好一點點。

她把Chewy身體不適的事件分享到facebook群組，結果有不少狗主表示，愛狗食用菠蘿包後同樣感到不適。事後，她向WOW PET SHOP查詢，才知道店舖用了一種不宜犬隻食用的成分......

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店主：曾諮詢澳洲營養師

WOW PET SHOP負責人Iris Tam回應指，該款寵物菠蘿包曾經在上屆寵物節推出，當時並沒接獲任何投訴。今屆寵物節中，該店出售多達400個菠蘿包，隨後接到12位客人查詢並要求退款，當中有5位狗主表示狗隻進食後出現不適，包括屙、嘔、便秘，所有身體感到不適的犬隻，翌日都大致回復正常。

她表示，使用該成分前曾諮詢一名澳洲營養師，對方指出5公斤犬隻不能攝取超過10茶匙，所以每30至35個菠蘿包，只用了0.1茶匙，更指出：「好多狗糧同狗餅都有用梳打粉。」她認為成分太少，因此沒有標示在成分表上，事後承認有不足之處，又指這款寵物菠蘿包隨後會停產。

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