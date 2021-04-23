【領養貓狗消息】《保護遺棄動物協會》4月23日：唐狗Tart

我是Tart，在幾個月大時被遺棄在SAA門外，當時還有姊姊Pie。我比較慢熱，對陌生人會十分緊張。但只要你肯花時間與我相處，我也會對熟悉的人十分熱情呢！我與姊姊的樣子非常相似，最愛就是跟姊姊Pie散步時一起跑跑跳跳。