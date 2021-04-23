【領養貓狗消息】《保護遺棄動物協會》4月23日：唐狗Tart

撰文：敏兒
最後更新日期：
Tart
女仔
出生年份：2013
我是Tart，在幾個月大時被遺棄在SAA門外，當時還有姊姊Pie。我比較慢熱，對陌生人會十分緊張。但只要你肯花時間與我相處，我也會對熟悉的人十分熱情呢！我與姊姊的樣子非常相似，最愛就是跟姊姊Pie散步時一起跑跑跳跳。
《保護遺棄動物協會SAA》領養須知：
查詢領養熱線：2838 0633
豁免持有動物售賣商牌照編號：ORG-00007
詳細資料可看《保護遺棄動物協會》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年4月23日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼
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