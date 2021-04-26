撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

狗狗一生匆匆十多年，與牠訣別當然十分傷痛。但或許，牠會以另一種方式重回到你身邊。 「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。

屁熊是隻親人的狗狗，牠一直伴在媽媽身邊12年了。

生活在台灣的Tomoko Oda接受《香港01》訪問時表示，拉布拉多犬屁熊已陪伴在她身邊12年了。在屁熊離開前，媽媽Oda更與牠深情對話，希望牠來生繼續當她的孩子。

在年多後，小女兒出生了，沒想到她的行為像極了屁熊，更因身上的一個記號，令媽媽更相信是屁熊回來了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽更表示：「要去醫院生產時，我故意穿着，去年去送屁熊最後一程的衣服去生小孩……生命沒有貴賤！毛孩也是人，人也是動物！我家還有其他毛孩，對我而言，毛孩也是我的孩子，毛孩與我女兒的地位是相同的！」

當問及如果屁熊在彩虹橋的彼方，能聽到媽媽的說話，媽媽有什麼想讓牠知道呢？媽媽隨即回應表示：「希望牠不要掛心我們！只要牠不痛了就好了！媽媽永遠在心裏留一個位置給牠！有一天媽媽會去找牠！」可見媽媽真的深愛着屁熊！

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中14歲約瑟爹利「健寶」年初離世，即使狗狗的肉身已不在身邊，媽媽仍確信牠的靈魂沒有遠離。早前她與家人到動物園遊玩，兩歲半的姪女一見到她就不停叫健寶的英文名「Jumbo」，媽媽非常錯愕，指姪女一年來都沒看過狗狗，而且當時她年紀尚幼，還不太會說話。事件令她不禁聯想起早上出門前，對著愛犬骨灰說的話......▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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