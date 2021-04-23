為食貓誤吞小物　半夜乾嘔鼻噴白泡　媽急送醫吐出「最貴一餐」

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-04-23 07:00

東西不能亂吃，不然後果可能很嚴重。 在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。

已定：媽媽我餓了！（唐小姐）

這宗嚇得媽媽唐小姐幾乎要哭出來的事件，發生在4月17日的清晨5時多。家中1歲多的橘貓已定，趁家人都還在睡時，竟然偷偷地吞下了家中的雜物，結果立即噎到，想嘔吐但又吐不出東西來，更連用鼻呼吸也不能，嚇得媽媽立即帶牠到獸醫診所看急症。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】

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網民看到已定亂吃東西的事件，大都表示有相類似的經歷。「有異食癖真可怕」、「自從看到毛孩會抽面紙後，我現在衛生紙都倒放」、「自從養貓後，我的衛生紙盒都加蓋」、「還好有找到半夜急診的醫院」、「終於吐出來了……錢包也吐了」、「幸好貓咪平安沒事，2萬救一命」、「原來它在貓咪眼中是和牛等級」。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟房有什麼結界，阻擋貝果去路？

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點擊連結看全文：傻唐貓呆站門口一小時不敢入房 媽回家發現「鎮貓結界」嚇呆

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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