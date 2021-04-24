【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月24日：唐狗Pencil

寵物
撰文：
最後更新日期：

Pencil

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 504248

晶片編號：605 022 608

在五兄弟姊妹裡，Pencil是體型最細小的一隻。背上一道深啡色的毛髮是牠獨一無二的特徵。另外，在同胎的狗狗裡，Pencil的外表與沙皮最為相似，尤其是牠額頭上一橫橫的皺紋。雖然樣子看起來傻傻的，但年紀輕輕的牠卻已學會了「坐下」的指令！再者，Pencil亦是隻十分黏人的小毛孩，非常喜歡跟著你走來走去！如果你對Pencil有興趣，歡迎你來中心探望牠。
唐狗Pencil

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年4月24日

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