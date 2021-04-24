【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月24日：唐狗Pencil

在五兄弟姊妹裡，Pencil是體型最細小的一隻。背上一道深啡色的毛髮是牠獨一無二的特徵。另外，在同胎的狗狗裡，Pencil的外表與沙皮最為相似，尤其是牠額頭上一橫橫的皺紋。雖然樣子看起來傻傻的，但年紀輕輕的牠卻已學會了「坐下」的指令！再者，Pencil亦是隻十分黏人的小毛孩，非常喜歡跟著你走來走去！如果你對Pencil有興趣，歡迎你來中心探望牠。