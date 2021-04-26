【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月26日：唐狗Noodle

在五兄弟姊妹裡，只有兩隻是帶有黑色毛髮，而Noodle就是其中之一。Noodle的性格跟其他剛出生不久的幼犬無誤，都是隻元氣滿滿且友善溫和的小毛孩。另外，Noodle亦十分享受與別人相處的時光，相當黏人，從不願離開你的身邊。千萬別小看牠小小的年紀，現在Noodle已聽明白「坐下」這指令；當太興奮時，還會出現坐不定的情況呢！如果你對Noodle有興趣，歡迎你來中心探望牠。