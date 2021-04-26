【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月26日：唐狗Noodle

撰文：敏兒
最後更新日期：
Noodle
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：2個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504251
晶片編號：605 011 531
在五兄弟姊妹裡，只有兩隻是帶有黑色毛髮，而Noodle就是其中之一。Noodle的性格跟其他剛出生不久的幼犬無誤，都是隻元氣滿滿且友善溫和的小毛孩。另外，Noodle亦十分享受與別人相處的時光，相當黏人，從不願離開你的身邊。千萬別小看牠小小的年紀，現在Noodle已聽明白「坐下」這指令；當太興奮時，還會出現坐不定的情況呢！如果你對Noodle有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年4月26日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
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