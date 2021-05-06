撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-06 14:06

陳柏宇愛妻符曉薇（Leanne）昨日（5月5日）在Instagram表示早前第三次懷孕，卻在產檢時發現囝囝患有罕見病「愛德華氏症」，最終決定忍痛做人工流產。其實陳柏宇去年已經先後痛失一直視作親人的鬆獅犬及第二個胎兒，這次是他一年內第三次痛失親人，一家人大受打擊，令Leanne痛心寫道，「我們不應該貪心」。

符曉薇早前產檢時發現囝囝患有罕見病「愛德華氏症」，最終忍痛做人工流產。（Instagram@leannefu_1027）

陳柏宇與符曉薇（Leanne）育有一名兩歲的女兒陳羿辰（Abigail），他們一直想再添位兒女。可惜Leanne去年經歷宮外孕，子宮大量出血，最終更要切除左邊輸卵管。早前她新年前再次得知第三次懷孕，卻在第10週產檢時，被醫生告知胎兒的頸皮厚，最終驗出囝囝患有罕見病「愛德華氏症」，令Leanne忍痛做人工流產。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陳柏宇及Leanne短短一年內經歷三次喪子之痛，一家人除了兩次痛失還沒出生的孩子，他們去年6月還失去9歲的鬆獅犬「Victoria」。是次第三次喪子，令一家人大受打擊，Leanne更在Instagram寫道，對陳柏宇感到非常內疚，「我們不應該貪心」......

▾▾▾點擊圖片放大看，Leanne對陳柏宇愧疚的原因！▾▾▾

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▾▾▾陳柏宇夫婦都是愛狗之人，過往有報道指他們「要B唔要狗」，遭一眾網民誤會他們棄養貓狗，Leanne及後更在社交平台發文澄清，狗狗是因為一個痛心原因而需要暫時送走。點撃圖片放大：看原因▾▾▾

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▾▾▾點擊圖片放大看，去年8月符曉薇拍片自爆懷有第二胎，但其後證實有宮外孕，需要切除左邊輸卵管保命!▾▾▾

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符曉薇心痛表示：「我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」、「在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。」

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▾▾▾同場加映：蔡卓妍（阿Sa）的14歲狗兒子「碌柚」早前不敵糖尿病離世，幾日後她再表示，16歲狗爸爸「荔枝仔」緊隨碌柚當小天使。阿Sa一周內連續痛失兩寶貝，非常傷心，她更在社交表台寫道，希望荔枝仔可以「原諒我哋嘅選擇」。▾▾▾

▾▾▾點擊圖片放大看，蔡卓妍阿Sa的一家６狗身世，以及希望荔枝仔原諒自己的原因！▾▾▾

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點撃看全文：蔡卓妍痛失貴婦狗碌柚 幾天後狗爸荔枝仔離世 阿Sa道歉冀狗原諒

▾▾▾同場加映：早前周慧敏在她的IG裏表示，貓咪Cardi已去了彩虹橋。她在不足一個月內，接連失去了兩個親愛的女兒花花與Cardi，令她悲慟不已。▾▾▾

【點擊圖片放大看，究竟周慧敏如何面對貓咪們離開的傷痛，並從當中釋懷呢？】

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點撃看全文：豹貓、摺耳貓｜周慧敏一個月內痛失兩貓 一個信念令她從悲傷釋懷

▾▾▾同場加映：田蕊妮和杜汶澤的愛貓Momo早前離世，但他們夫婦仍未能完全釋懷。阿田更在Instagram裏發文表示夢到Momo，她覺得一直留在夢裏實在太好，但貓咪卻像是要告訴她，「夢醒了，開心便已足夠！」▾▾▾

【點擊圖片看阿田在夢裏，與貓咪發生了什麼事】

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點擊連結看全文：【寵物離世】田蕊妮夢醒傷痛消失 亡貓momo給牠上的最後一課