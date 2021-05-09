【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月9日：唐狗Agumon

撰文：敏兒
最後更新日期：
Agumon (阿古獸)
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 487479
晶片編號：603 534 351
別看阿古獸一臉愁眉苦臉的樣子，其實牠是一隻超級活潑好動的毛孩。每當訓練員帶牠去公園散步時，阿古獸都會興奮地到處跑。另外，牠有時候亦會對自己的玩具產生一種執著；尤其討厭別人碰牠的物件。但說到阿古獸最喜愛的事情當然不得不提食物！視食物如生的牠，每次見到糧食都會開心到跳起來！雖然面對陌生人時，阿古獸或許會顯得有點兒疏遠，但熟絡後的牠卻是一隻滿滿愛意及非常嗲的毛孩，甚至會給人一種小鳥依人的感覺呢！阿古獸正在愛協中心等待一個溫馨的家，你能夠成為牠永遠的家人嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月9日
【同場加映：領養毛孩，會改變牠們一生】
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