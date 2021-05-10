【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月10日：唐狗Dor Dor

撰文：敏兒
最後更新日期：
Dor Dor
品種：貴婦狗
性別：雄性
年齡：10歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 490796
晶片編號：047 624 278
Dor Dor是現時領養部數一數二的狗伯伯。十歲的牠，體力甚至遠超過其他幼犬！而Dor Dor最喜歡的活動莫過於拋接遊戲；聽聞牠能夠玩兩個小時也不會感到疲累！另外在玩耍時，Dor Dor亦會很有性格地懂得挑選自己喜歡的玩具；會不停向玩具籃邊跳邊叫，直到你拿出牠心儀的玩具為止。但切記不能碰到Dor Dor的胸口和肚子，否則牠會發一點小脾氣。你能讓Dor Dor再次感到家的幸福嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月10日
▼▼同場加映：在河南鄭州，有位90後女生全心全意照顧着一隻完全沒法動彈的癱瘓狗。雖然這3年間她因為狗狗在身邊而沒法去長途旅行，但她表示完全不是負擔，也沒有後悔。曾有人建議讓狗狗安樂死，但她卻霸氣回應，令網民瞬間靜了下來。▼▼
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