【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月10日：唐狗Dor Dor

Dor Dor是現時領養部數一數二的狗伯伯。十歲的牠，體力甚至遠超過其他幼犬！而Dor Dor最喜歡的活動莫過於拋接遊戲；聽聞牠能夠玩兩個小時也不會感到疲累！另外在玩耍時，Dor Dor亦會很有性格地懂得挑選自己喜歡的玩具；會不停向玩具籃邊跳邊叫，直到你拿出牠心儀的玩具為止。但切記不能碰到Dor Dor的胸口和肚子，否則牠會發一點小脾氣。你能讓Dor Dor再次感到家的幸福嗎？