【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月11日：唐狗Ah Bob

樣子像極一隻迷你棕熊的Ah Bob是隻十分貪玩愛吃的狗寶寶。年紀雖小；只有僅僅兩個月大，但Ah Bob卻已有一副頗為精壯的體格，完全看不出有一絲贅肉。每次見到人都會興奮地跑過去，又懂得咬著玩具通處跑。當你坐下來的時候，Ah Bob更會跳到你腿上讓你跟牠玩！如果你對活力小子Ah Bob有興趣，歡迎你來中心探望牠。