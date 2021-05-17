【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月17日：唐狗Luigi

鑑於之前被捕獸器夾傷的經歷，Luigi便進行了截肢手術成為一隻三腳毛孩。然而，這並沒有限制Luigi現在的生活，牠仍能與其他狗隻一樣能夠跑跑跳跳，盡情玩耍。如要說到Luigi的最愛，那必定是食物。只要你手裡拿著食物，Luigi都一定會排除萬難，走到你面前，拿下牠最愛的糧食。另外，待人友善的Luigi亦很喜歡別人的陪伴與撫摸。不知你又是否願意成為Luigi的新家人呢？