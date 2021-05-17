【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月17日：唐狗Luigi

撰文：胡巧欣
最後更新日期：
Luigi
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 507319
晶片編號：604 804 541
鑑於之前被捕獸器夾傷的經歷，Luigi便進行了截肢手術成為一隻三腳毛孩。然而，這並沒有限制Luigi現在的生活，牠仍能與其他狗隻一樣能夠跑跑跳跳，盡情玩耍。如要說到Luigi的最愛，那必定是食物。只要你手裡拿著食物，Luigi都一定會排除萬難，走到你面前，拿下牠最愛的糧食。另外，待人友善的Luigi亦很喜歡別人的陪伴與撫摸。不知你又是否願意成為Luigi的新家人呢？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月17日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
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