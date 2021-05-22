【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月22日：唐狗乖乖

現正以驚人速度成長的乖乖，是隻十分貪玩好動的毛小孩，最喜歡就是咬著毛公仔四處走，有時候更會將公仔放到你面前，希望能與你玩拋接遊戲。另外，乖乖亦是一隻十分黏人的狗狗；只要你走遠一步，乖乖就會走近一步，怎樣都不願與你分開。但因乖乖年紀尚小，所以跟其他狗狗玩耍時可能會略顯粗魯，故此牠需與別的狗狗多接觸交流，以學習其相處模式。如果你對乖乖有興趣，歡迎你來中心探望牠。