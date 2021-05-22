【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月22日：唐狗乖乖

撰文：敏兒
最後更新日期：
Gwai Gwai (乖乖)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：4個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：500539
晶片編號：603 288 624
現正以驚人速度成長的乖乖，是隻十分貪玩好動的毛小孩，最喜歡就是咬著毛公仔四處走，有時候更會將公仔放到你面前，希望能與你玩拋接遊戲。另外，乖乖亦是一隻十分黏人的狗狗；只要你走遠一步，乖乖就會走近一步，怎樣都不願與你分開。但因乖乖年紀尚小，所以跟其他狗狗玩耍時可能會略顯粗魯，故此牠需與別的狗狗多接觸交流，以學習其相處模式。如果你對乖乖有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月22日
【同場加映：領養毛孩，會改變牠們一生】
【點擊圖片放大看，究竟Schwabo做了什麼舉動，令義工們都被感動了】
+12
+12
+12
點擊連結看全文：領養狗｜與好友一起被棄養 狗狗因病分隔 做人性舉動令義工落淚
▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼
+4
+4
+4