【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月23日：唐狗Tanner

雖則Tanner平時看起來有點兒害羞安靜，但其實牠一直都在默默地觀察著我們的一舉一動再加以模仿，現在牠已學會了開門的動作並會間中作出逃獄的行為，實在是十分聰明！但當在走路時遇上陌生人，怕生的Tanner很有可能會調頭走，又或者需要別人躲起來才肯向前邁步。為改善此情況，Tanner現正接受協會狗隻訓練員的輔導，並已有明顯的改進！如果你對Tanner有興趣，快來中心探望牠吧。