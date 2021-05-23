【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月23日：唐狗Tanner

撰文：敏兒
最後更新日期：
Tanner
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 505036
晶片編號：605 021 885
雖則Tanner平時看起來有點兒害羞安靜，但其實牠一直都在默默地觀察著我們的一舉一動再加以模仿，現在牠已學會了開門的動作並會間中作出逃獄的行為，實在是十分聰明！但當在走路時遇上陌生人，怕生的Tanner很有可能會調頭走，又或者需要別人躲起來才肯向前邁步。為改善此情況，Tanner現正接受協會狗隻訓練員的輔導，並已有明顯的改進！如果你對Tanner有興趣，快來中心探望牠吧。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月23日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
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