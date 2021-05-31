【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月31日：唐狗Mango

撰文：敏兒
最後更新日期：
Mango
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504254
晶片編號：605 013 851
額頭上的皺紋令Mango的樣子看起來總是悶悶不樂，但其實牠是一隻非常活潑可愛的小毛孩。有人在身邊陪伴時，Mango總會展現出牠最開朗的一面，尤其當與別人玩耍的時候。牠十分喜歡在空地裡四處奔跑，有時候更會做出上半身微微趴下的動作來試圖引起你的注意。此外，Mango亦很喜歡咬玩具，甚至到了筋疲力盡時都會咬著玩具不放。由於Mango的耳道較為狹窄，故此需要主人定期為牠清理耳朵。如你願意伴著Mango成長，歡迎你來中心探望牠！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年5月31日
▼▼同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。▼▼
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
+28
+28
+28
點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼
+4
+4
+4