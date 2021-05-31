【領養貓狗消息】《愛護動物協會》5月31日：唐狗Mango

額頭上的皺紋令Mango的樣子看起來總是悶悶不樂，但其實牠是一隻非常活潑可愛的小毛孩。有人在身邊陪伴時，Mango總會展現出牠最開朗的一面，尤其當與別人玩耍的時候。牠十分喜歡在空地裡四處奔跑，有時候更會做出上半身微微趴下的動作來試圖引起你的注意。此外，Mango亦很喜歡咬玩具，甚至到了筋疲力盡時都會咬著玩具不放。由於Mango的耳道較為狹窄，故此需要主人定期為牠清理耳朵。如你願意伴著Mango成長，歡迎你來中心探望牠！