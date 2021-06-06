【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月6日：唐狗GuBa

撰文：敏兒
最後更新日期：
GuBa
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：5個月
位置：香港愛護動物協會九龍中心
領養編號： 499639
晶片編號：603 624 858
雖則GuBa是隻非常貪玩的小狗，但事實上牠是一隻很聽教聽話的狗狗！由於GuBa年紀尚少的關係，很多時候牠都會不自覺地小咬你一口，但當你叫牠停的時候，GuBa便會立即停止所有的動作。因而可知，GuBa是隻十分溫馴乖巧的毛孩。據職員所述，GuBa還會在他們工作時靜靜地坐在身旁，是一隻喜愛陪伴你的狗狗！GuBa現正在中心等待一個溫暖的家，快來中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月6日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
▾▾▾點擊圖片放大看，唐狗Halloween長大後，為什麼會連品種都變了▾▾▾
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點擊連結看全文：領養小黑狗 一直以為是唐狗品種 7個月後才知撿到「斑點狗」
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