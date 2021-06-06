【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月6日：唐狗GuBa

雖則GuBa是隻非常貪玩的小狗，但事實上牠是一隻很聽教聽話的狗狗！由於GuBa年紀尚少的關係，很多時候牠都會不自覺地小咬你一口，但當你叫牠停的時候，GuBa便會立即停止所有的動作。因而可知，GuBa是隻十分溫馴乖巧的毛孩。據職員所述，GuBa還會在他們工作時靜靜地坐在身旁，是一隻喜愛陪伴你的狗狗！GuBa現正在中心等待一個溫暖的家，快來中心探望牠吧！