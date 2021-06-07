【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月7日：唐狗Dave

寵物
撰文：
最後更新日期：

Dave

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號： 504852

晶片編號：605 012 061

Dave是隻十分好動活躍的毛小孩，就連職員們為牠拍幾張照片都頗有難度；Dave會不停走動，拍出來的照片大多都很模糊。作為一隻好奇小子，Dave亦喜歡用口去探索新事物，每次都要咬一咬看看是什麼東西。另外，因Dave會很焦急地希望和你拉近關係，很多時候都會不經意地玩得太忘我，故此未來主人需教導狗狗一些指令，令牠能夠平靜下來。我們建議有經驗及沒有小朋友的家庭領養。如果你對Dave有興趣，歡迎你來中心探望牠。
唐狗Dave

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年6月7日

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