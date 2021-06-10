膽小怕生小貓咪住家一年後變身貓老闆　網民笑稱：感覺悟透了真理

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 08:02

喵星人雖然可愛，是受到人類喜愛的寵物。不過貓咪心態上普遍也比較自傲，即使是還很怕生的小貓，經過一段時間之後，也容易漸漸變成居高臨下的「貓皇」性格。最近就有位網友貼出寵物貓的對比圖，更應證了這點。

根據日本媒體《grape》報導，日本Twitter網友「torotolo106106」最近分享兩張寵物貓的照片，一張是在大約一年前，還是「幼貓」的時候，不僅模樣相當嬌小，而且看起來頗為怕生，也不太習慣環境，小心翼翼叮著某處的樣子。

然而一年後的現在，這隻貓在順利成長下，不僅尺寸比原先大了好幾倍，也似乎已經完全熟悉環境的樣子，擺出一副舒服躺下，一臉慵懶看向主人的樣子。強烈對比讓torotolo106106都忍不住想「這一年會不會太習慣家裡啦」。

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其他網友見照，紛紛表示「我家的也是這樣」、「一年夠改變了」、「笑死，根本別隻貓了」、「菜鳥畢業一年成了老闆」、「感覺悟透了真理」、「好像還沒烤的烤雞」、「像是在泡澡的歐吉桑（叔叔）」、「真的變得好大隻」、「是個可以放心下來的空間」、「好想抱抱看」、「這時期的開始要注意貓指甲了」。

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