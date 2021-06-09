葵青黑狗衝馬路　以身擋的士幫主人開路　 網民向司機獻計避意外

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-09 14:03

狗狗的忠誠，是不容置疑的！ 近日在網上，有段狗狗擋在的士前的影片，引起不少網民討論。原來，這隻黑狗走出馬路，是因為行動緩慢的主人要過馬路，牠想用身體來擋着的士，以便讓主人有夠足時間橫過馬路。雖然情況險象環生，但不少網民都被狗狗暖心行為所感動，而的士司機也放慢駛過，行為值得嘉許。

一隻黑狗，突然衝出馬路，幸好的士司機發覺到，及時放慢了車速。（fb@貼地狗狗鎮）

這個暖心的忠犬為主人開路，以身攔的士的影片，是由的士司機將行車記錄儀畫面分享到社交平台「貼地狗狗鎮」，才讓網民看到的暖心故事。只見在九華徑新村附近，當時交通燈還是綠燈，但有隻黑狗，突然跑出了馬路。的士司機見狀立即減慢車速，但黑狗卻站在馬路中央不肯離開。

再細心留意，便發覺一位行動緩慢的老婆婆，正要過馬路。原來黑狗攔路，是為了方便主人過馬路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，網民看法，以及對駕駛人士有何建議？

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雖然黑狗忠誠，是想幫主人過馬路，但帶狗外出時，還是應繫好牽繩。過馬路時，更要小心留神，遵守交通規則過馬路，這樣才會更安全。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肉肉拆家的爆笑結局！▾▾▾

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點擊連結看全文：銀狐犬｜媽監視器喝止狗咬電視遙控器 狗下秒出招示威令網民笑瘋

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，唐狗Halloween長大後，為什麼會連品種都變了▾▾▾

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