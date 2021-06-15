【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月15日：唐狗圈圈

有著一身洛威拿毛色的圈圈是隻非常熱情的毛孩！當你一踏進領養部時，都必定能夠聽見圈圈那洪亮的聲音向你打招呼。即使你離開牠附近時，圈圈亦會依舊向著你的方向吠叫，試圖吸引你注意。另外，縱使這隻大毛孩非常討厭洗澡，但因尚受到皮膚問題困擾，故此仍須定期為牠洗浴。雖有著一張英氣澟然的樣子，但其實圈圈也是一隻十分慵懶的狗狗；聽說牠有時候會因為懶惰的關係而趴在地上不走，最後需要職員慢慢哄牠才肯站起來走。如果你對圈圈有興趣，快來中心探望牠吧！