【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月15日：唐狗圈圈

撰文：敏兒
最後更新日期：
Huen Huen (圈圈)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：7歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 497380
晶片編號：003 841 618
有著一身洛威拿毛色的圈圈是隻非常熱情的毛孩！當你一踏進領養部時，都必定能夠聽見圈圈那洪亮的聲音向你打招呼。即使你離開牠附近時，圈圈亦會依舊向著你的方向吠叫，試圖吸引你注意。另外，縱使這隻大毛孩非常討厭洗澡，但因尚受到皮膚問題困擾，故此仍須定期為牠洗浴。雖有著一張英氣澟然的樣子，但其實圈圈也是一隻十分慵懶的狗狗；聽說牠有時候會因為懶惰的關係而趴在地上不走，最後需要職員慢慢哄牠才肯站起來走。如果你對圈圈有興趣，快來中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月15日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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點擊連結看全文：領養小黑狗 一直以為是唐狗品種 7個月後才知撿到「斑點狗」
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