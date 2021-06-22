唐貓｜媽收養瘦弱小髒貓　悉心1年前後暴漲5倍　變貓界哥斯拉

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

幸福會令人發福，原來小貓咪也會呀。 馬來西亞有飼主在社交平台分享愛貓領養前後對比照。原本瘦弱的小貓，現在竟然擁有小西瓜般圓滾滾的身材，加上手掌又圓又胖的小山竹，嘴邊還自備一片啡色的「小口罩」，肉呼呼的模樣讓人忍不住想親兩口！

貓咪Bobo當初又瘦又虛弱。（shoufan）

Tang Mei Fang接受《香港01》訪問時表示，當初Bobo是義工在路邊救起牠，當時牠只有三個月大，瘦瘦小小全身髒兮兮。幾個月後義工開放認養，媽媽看到貼文後，覺得非常有緣分，決定領養牠。Bobo在媽媽悉心照料下，現在已經重達6公斤！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽表示，Bobo接回家到現在已經將近1年，牠被寵成小霸王了！經常欺負哥哥「噗噗」和姐姐「喵喵」，但又是最黏人那個，是個黏人、貼心的搗蛋怪。還表示現在圓滾滾的Bobo已經跑不快也跳不高了。

飼主將照片分享至臉書貓咪社團，不少網民看了紛紛留言，「長大這麼漂亮！」、「」、「養得圓潤潤的～好Q」、「養得真好」、「口罩超可愛」、「還自備口罩」、「真漂亮～遇到好主人真幸福」、「胖嘟嘟的口罩貓」。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在facebook群組中分享了一張照片，內容是貓咪「該逼」和爸爸的合照對比圖，可見照片中的一人一貓都出現了典型的幸福肥情況，媽失笑說究竟這五年他們經歷了什麼。▼▼

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

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