【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月19日：唐狗McNugget

撰文：敏兒
最後更新日期：
McNugget
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：5個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 503767
晶片編號：604 783 011
因有著一對下垂耳朵和眼睛，McNugget看起來總是楚楚可憐似的，好像每分每秒都在向你哀訴。而事實上，McNugget的而且確是一位十分親人且會撒嬌的毛孩！牠喜歡跟在別人的身後，又喜歡給人大大的擁抱以及無數的親吻，可愛到令人難以招架！另外，McNugget亦非常愛玩毛公仔；牠會不停想從你手中將玩具搶下來，然後據為己有。有時候玩累了，牠就會乖乖地趴下來休息休息。如果你對McNugget有興趣，快來中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月19日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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