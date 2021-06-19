【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月19日：唐狗McNugget

因有著一對下垂耳朵和眼睛，McNugget看起來總是楚楚可憐似的，好像每分每秒都在向你哀訴。而事實上，McNugget的而且確是一位十分親人且會撒嬌的毛孩！牠喜歡跟在別人的身後，又喜歡給人大大的擁抱以及無數的親吻，可愛到令人難以招架！另外，McNugget亦非常愛玩毛公仔；牠會不停想從你手中將玩具搶下來，然後據為己有。有時候玩累了，牠就會乖乖地趴下來休息休息。如果你對McNugget有興趣，快來中心探望牠吧！