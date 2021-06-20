【領養貓狗消息】《愛護動物協會》6月20日：短毛家貓Creamy

Creamy簡直就是悠閒的代名詞！每次見到牠時，牠都是在窩裏睡覺；基本上很少看到牠走出被窩伸展活動。雖然如此，Creamy其實十分喜歡與人相處！每當你摸牠的時候，Creamy都會刻意地將身體向你方向靠近，示意你別停下動作。看到牠瞇著眼睛的表情，就知道牠有多滿意！但與Creamy接觸時，動作千萬不能太快，因會嚇到貓貓，令牠出手警告你一番。另外，除了左眼容易有淚水分泌須注意外，Creamy亦不能吃魚罐罐，否則會導致肚瀉。如果你對Creamy有興趣，歡迎你來中心探望牠。