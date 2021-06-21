【領養鼠消息】《愛護動物協會》6月21日：天竺鼠Cream & Gemma

撰文：敏兒
最後更新日期：
Cream
品種：天竺鼠
性別：雌性
年齡：1歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：507853
晶片編號：605 006 310
Gemma
品種：天竺鼠
性別：雌性
年齡：1歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：507855
晶片編號：604 810 103
Cream和Gemma猶如一對孖公仔，無論發生甚麼事情，都必定要在對方身旁；一分開就會不進食，尤其Gemma。同時，亦因為身邊有同伴相隨，牠們的膽子也會變大；對比起以往害怕在日間活動的牠們，現在的Cream和Gemma都會不時出來進食。而說道這兩隻毛孩最搞笑的地方，當然不得不提牠們喜歡搬家的習慣；牠們喜歡將窩子搬來搬去，從來沒有一個特定地點。如果你對Cream跟Gemma有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年6月21日
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