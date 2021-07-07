黎諾懿何文田過千呎複式單位曝光　天台有水上樂園貴婦狗消暑暢泳

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-07-07 12:47

黎諾懿與港姐李潔瑩於2014年結婚，婚後誕下兒子「小春雞」。 日前，黎諾懿承認太太懷上身第二胎，將會停工陪她待產。他一向是愛妻號，並時常以家庭為重，不時在社交平台上分享他與家人的日常生活，更令他何文田市值過億的複式豪宅曝光！

黎諾懿現時與家人租住於何文田複式單位連天台，該屋苑同款複式單位面積由二千呎起，市值最少也過億。去年受新冠肺炎疫情影響，黎諾懿與家人留家抗疫，令他家居環境曝光！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他家中還養了一隻年過20歲的唐貓和兩隻貴婦狗，他非常樂意讓孩子跟貓狗相處。疫情期間，黎諾懿無法帶愛兒外出遊玩，於是在家裏搞搞新意思，特意在天台製作一個水上樂園，讓愛兒和毛孩們可以盡情玩耍！

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他家中最為人所熟悉的，莫過於家中的廚房，全因他在留家抗疫期間，時常會在節目《疫境廚神》中開直播。而直播的地點正正就是家中的廚房，因此不少觀眾都對他家的廚房了如指掌！

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。

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