林欣彤放狗被扯　仆落樓梯暈倒膝頭骨裂　隔天不單原諒還感激牠？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-25 15:59

歌手林欣彤（Mag）一向是圈中出名的狗奴，家中養有三隻狗狗。上月她放狗時，唐狗「飛飛」突然失控狂跑，衝力大到令她仆落樓梯，暈倒受傷。正當大家以為她康復，擔任無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》的導師，與學員又唱又跳時，Mag日前（6月22日）突然在社交平台發文表示，膝頭哥因是次意外而骨裂！雖然飛飛令Mag嚴重受傷，但她其實隔天已經原諒愛犬，而且還感激牠？

飛飛令Mag震傷牙骹，傷咗韌帶，兼膝頭哥骨裂。（Instagram@maglam_）

養狗十多年的Mag一直很愛狗隻，牠們更陪伴Mag度過情緒低落的日子。其中兩隻唐狗「飛飛」及「二佬」都是領養，現時大約6歲，性格活潑。另一隻老狗「兜兜」現時已經13歲，氣管和心臟都出現問題，一家人正悉心照顧牠終老。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上月Mag放狗時，飛飛突然失控，令她仆落樓梯，「佢真係好大力，發狂咁跑，所以衝力都好大。結果我膝頭哥同下巴落地，暈咗趴咗喺地下幾分鐘，完全郁唔到，聲都出唔到。」

最後Mag震傷牙骹，拉傷韌帶兼膝頭哥骨裂，令她早前無法唱歌、嘴嚼。不過，元兇飛飛毫無悔意，好像不知道Mag為牠大受重傷，而Mag隔天不單已經原諒牠，還感激牠！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟為什麼林欣彤被狗狗弄傷，還感激牠？▾▾▾

+ 61 + 61 + 61

Mag表示會盡量休息，希望可以早日康復，同時她指養寵物真係好大責任，「有開心，亦有辛酸，大家養之前一定要諗清諗楚呀」，她亦呼籲大家「領養代替購買」及「不棄養」，簡直是圈中的愛狗女神！

▼▼▼▼蕭亞軒早前指今年2月時被狗咬，慘被毀容。她指臉部細胞壞死，正在養皮，但強調並無因此怪罪狗狗，深明愛犬是因曾遭前主人虐待才產生恐懼，發生意外。蕭亞軒一直視狗狗為己出，有5件事足以證明她愛狗如命！▼▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，蕭亞軒愛狗如命的5件事！差一點還鬧上警局？▾▾▾

+ 63 + 63 + 63

▼▼▼▼娛樂圈中不乏愛狗之人，姚子羚（Elaine）便是其中之一。縱然她在2016年時被自己收養的狗狗咬傷，要休養停工半年，但她仍對狗狗不離不棄，指狗狗行為有偏差，責任最大的是主人。▼▼▼▼

【點擊圖片看姚子羚有多愛狗狗，這10個舉動值得我們尊敬】