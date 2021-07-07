【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月7日：唐狗Ah Bob

寵物
撰文：
最後更新日期：

Ah Bob (阿Bob)

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 503586

晶片編號：604 791 279

如要說到阿Bob外表最特別的地方，那必定是牠那黑漆漆的臉孔，與牠棕色的身體有頗大的差別。阿Bob在房間裡，總是會坐在門的旁邊，然後注視著窗外所有人的一舉一動，感覺牠挺害怕陌生人。但是，只要有你在牠身邊陪伴時，阿Bob就會像上了摩打一樣，整個空間猶如運動場般任牠奔跑！另外，阿Bob同樣非常貪吃！儘管牠懂得聽從「坐下」的指令，但牠還是會按奈不住想要跳起，從你手中搶走食物！阿Bob正在中心裡等待一家溫暖的家，快來探望牠吧！
唐狗Ah Bob

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月7日

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