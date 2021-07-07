【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月7日：唐狗Ah Bob

撰文：敏兒
最後更新日期：
Ah Bob (阿Bob)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：4個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 503586
晶片編號：604 791 279
如要說到阿Bob外表最特別的地方，那必定是牠那黑漆漆的臉孔，與牠棕色的身體有頗大的差別。阿Bob在房間裡，總是會坐在門的旁邊，然後注視著窗外所有人的一舉一動，感覺牠挺害怕陌生人。但是，只要有你在牠身邊陪伴時，阿Bob就會像上了摩打一樣，整個空間猶如運動場般任牠奔跑！另外，阿Bob同樣非常貪吃！儘管牠懂得聽從「坐下」的指令，但牠還是會按奈不住想要跳起，從你手中搶走食物！阿Bob正在中心裡等待一家溫暖的家，快來探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年7月7日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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