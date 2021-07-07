【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月7日：唐狗Ah Bob

如要說到阿Bob外表最特別的地方，那必定是牠那黑漆漆的臉孔，與牠棕色的身體有頗大的差別。阿Bob在房間裡，總是會坐在門的旁邊，然後注視著窗外所有人的一舉一動，感覺牠挺害怕陌生人。但是，只要有你在牠身邊陪伴時，阿Bob就會像上了摩打一樣，整個空間猶如運動場般任牠奔跑！另外，阿Bob同樣非常貪吃！儘管牠懂得聽從「坐下」的指令，但牠還是會按奈不住想要跳起，從你手中搶走食物！阿Bob正在中心裡等待一家溫暖的家，快來探望牠吧！