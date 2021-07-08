【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月8日：唐狗Foxy

寵物
撰文：
最後更新日期：

Foxy

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：1歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 497573

晶片編號：605 027 002

在到達愛協中心前，Foxy其實是在一個生態區附近生活的，在來到愛協後，便展開牠的尋家之路！Foxy較為文靜慢熱，起初見到陌生人都會感到非常害怕。但在我們狗隻訓練員的輔導下，牠的狀態日漸良好：平常都會將鼻子伸出窗外，嗅嗅你的氣味。相比以往，Foxy的性格亦慢慢變得開朗，會搖尾和展露牠可愛的笑容！如果你對Foxy有興趣，歡迎你來中心探望牠。
唐狗Foxy

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月8日

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