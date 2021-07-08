【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月8日：唐狗Foxy

在到達愛協中心前，Foxy其實是在一個生態區附近生活的，在來到愛協後，便展開牠的尋家之路！Foxy較為文靜慢熱，起初見到陌生人都會感到非常害怕。但在我們狗隻訓練員的輔導下，牠的狀態日漸良好：平常都會將鼻子伸出窗外，嗅嗅你的氣味。相比以往，Foxy的性格亦慢慢變得開朗，會搖尾和展露牠可愛的笑容！如果你對Foxy有興趣，歡迎你來中心探望牠。