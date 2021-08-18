混種狗不知爸掘礦時遇難　走800米礦場等他下班三星期　結局...

愛就是不離不棄，在狗狗的角度來說都一樣。

墨西哥有位煤礦工，因礦場崩塌遇難。他生前飼養的狗狗好像不懂得發現什麼事，仍然留守在礦場外，希望接爸爸回家。心愛的主人已經不在人世，狗狗仍持續在礦場外等待，最終結局又會是怎樣呢？



6月初，墨西哥東北部有礦場發生崩塌事故，7名礦工被崩塌物壓傷離世。當中有位53歲煤礦工Gonzalo Cruz，他在生前養了一隻狗狗Cuchufleto，他們的感情非常好。狗狗每天早上都會陪伴爸爸步行800米到礦場上班，牠有時會跟著爸爸一起上班，有時會折返回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事發當天，Cuchufleto在家等了半天，仍未等到爸爸回去，於是牠回到礦場等爸爸下班，卻遇見十多名搜救人員。搜救人員在兩日後，把爸爸冰冷的屍體帶出倒塌的礦場，但狗狗不放棄，仍然在礦場等待，希望可以接爸爸回家......

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不少網民看完狗狗的故事後，都紛紛表示傷感，希望狗狗可以振作起來，部分留言指：「希望有好心人把牠帶回家收養」、「非常忠心的小狗」、「好像忠犬八千公」、「真的心碎了」、「要好好活下去」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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