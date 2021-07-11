【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月11日：唐狗Jack

撰文：敏兒
最後更新日期：
Jack
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：5個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504853
晶片編號：605 026 831
Jack是隻性格親人溫柔的黑色小狗狗。在剛轉換環境時，Jack會顯得比較緊張，有時候甚至會不願意上繩走。但經過安撫後，Jack便會穩定下來並且慢慢開始接近你。其實，這隻小毛孩並非對每個人都如此親近，牠會挑自己覺得合眼緣的人做朋友！每次見到喜歡的人都會馬上撲上去來展現自己的愛！另外，Jack亦十分享受被人撫摸的感覺，說不定是個增進彼此關係的機會！如果你對Jack有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年7月11日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
▾▾▾點擊圖片放大看，唐狗Halloween長大後，為什麼會連品種都變了▾▾▾
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點擊連結看全文：領養小黑狗 一直以為是唐狗品種 7個月後才知撿到「斑點狗」
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