【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月11日：唐狗Jack

Jack是隻性格親人溫柔的黑色小狗狗。在剛轉換環境時，Jack會顯得比較緊張，有時候甚至會不願意上繩走。但經過安撫後，Jack便會穩定下來並且慢慢開始接近你。其實，這隻小毛孩並非對每個人都如此親近，牠會挑自己覺得合眼緣的人做朋友！每次見到喜歡的人都會馬上撲上去來展現自己的愛！另外，Jack亦十分享受被人撫摸的感覺，說不定是個增進彼此關係的機會！如果你對Jack有興趣，歡迎你來中心探望牠。