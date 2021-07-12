【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月12日：唐狗Spencer

撰文：敏兒
最後更新日期：
Spencer
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 511719
晶片編號：603 848 629
相信大家第一眼看到Spencer的時候，都會很自然地將目光投向牠背上大大的傷口。據愛協督察所述，他們當初發現Spencer的時候，受傷的範圍真的非常大，但幸好經過獸醫的檢查後，傷口並無發炎，治療過程亦沒來得那麼困難。即使Spencer只有數個月大，但牠的反應和動作都比較緩慢，是隻無論外觀上，或者行為上都是十分溫柔的小狗狗。此外，Spencer與其他幼犬一樣都很愛玩玩具！牠會經常咬著玩具四處走，有時候甚至會帶到其他狗狗面前，希望能一起玩耍！你願意陪隨著親人的Spencer一起成長嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年7月12日
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