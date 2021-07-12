【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月12日：唐狗Spencer

相信大家第一眼看到Spencer的時候，都會很自然地將目光投向牠背上大大的傷口。據愛協督察所述，他們當初發現Spencer的時候，受傷的範圍真的非常大，但幸好經過獸醫的檢查後，傷口並無發炎，治療過程亦沒來得那麼困難。即使Spencer只有數個月大，但牠的反應和動作都比較緩慢，是隻無論外觀上，或者行為上都是十分溫柔的小狗狗。此外，Spencer與其他幼犬一樣都很愛玩玩具！牠會經常咬著玩具四處走，有時候甚至會帶到其他狗狗面前，希望能一起玩耍！你願意陪隨著親人的Spencer一起成長嗎？