【領養鼠消息】《愛護動物協會》7月13日：天竺鼠Monni & Sula

Monni和Sula是兩隻圓滾滾的白色天竺鼠，摸起來十分之有手感！即使轉換到了新環境，只要有彼此在身邊，一切都不會成問題！但因天竺鼠的性格都較為膽小，每當Monni和Sula看見陌生人靠近時，都會馬上躲到附近物件的背後。因此，我們希望未來主人能夠提供一個寧靜又舒適的環境給這對好朋友。如果你對Monni跟Sula有興趣，快來中心探望牠吧！