汪患巨食道症半年消瘦8公斤　媽找來貼心工具伴牠走到最後

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-12 11:15

狗狗生病，作為父母的你，一定會想盡辦去治好牠。 這則令人心酸的故事，來自台灣網民屈惠英所分享出來。媽媽回想起當初撿到Coco時，牠是隻在海邊流浪的狗狗。帶牠回家時，牠才1個多月大。一直以來，牠都是隻乖巧不鬧事的狗狗，伴在媽媽身旁一直沒分開過。只是，快樂的日子總是短暫，牠患上了巨食道症，體重由14KG急降到6.3KG。

Coco患上巨食道症後，沒法順利吃東西，瘦得像皮包骨般。（受訪者提供）

唐狗Coco的主人屈惠英在接受《香港01》訪問時表示，她把流浪狗Coco帶回家時，是在2013年時。當時牠才1個多月大，接下來的日子，便再也沒分開過。

沒想到，相伴7年的Coco，晚年生病了，沒法順利吃東西。體重從原本的14公斤急降到6.3公斤。媽媽帶牠到處求醫，看着Coco日漸消瘦感到很心痛。到了大型獸醫診所後，才得知牠患了「巨食道症」，只有直立吃飯才能改善病況。於是，媽媽買了一個特別為Coco而設的工具，牠吃飯終於不再吐了，還露出久違的笑容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然，媽媽花盡心思去照顧Coco，每天下班要花1個多小時去清潔牠的食物，幾乎每天都要洗床單，甚至要丮投幣式的哄乾機，到深夜二時多才能去睡。但牠最終還是在2020年的3月去了彩虹橋。

現在，Coco已不在媽媽身旁，但媽媽認為是牠叫Cookie來陪伴的。「狗狗相當單純，你餵了牠幾次，牠把你當做牠的全部。我意外地發現，我家有Cookie餅乾，還有隻貓叫Candy糖果，我完全相信是Coco帶給我的幸福，Coco妳還是媽咪心肝。」

▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼

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