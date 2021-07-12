癡漢松鼠狗兩度闖廁所偷內褲被趕走　媽見門邊猥瑣眼神：我要報警

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-12 08:03

松鼠狗樣子可愛迷人，但其實牠們都有好色的一面。 台灣有狗主早前在社交平台表示，家中松鼠狗「飯糰」很愛偷窺，有天她在廁所大便時，飯糰竟然闖入來，兩度咬媽媽底褲，想偷走它。媽媽即時趕走狗狗，但飯糰居然死心不息，在門邊露出猥瑣眼神，繼續等待機會，媽媽崩潰呼喊，「我家有色狼，誰可以幫我報警？」

7個月大的飯糰，非常好色。（受訪者提供）

狗主曹婉姿接受《香港01》訪問時表示，一直想養松鼠狗，對飯糰是一見鍾情，但原來媽媽是引狼入室！飯糰無時無刻都要黏著主人，媽媽去那裏，牠都要跟，有時更會抱著媽媽的小腿，不讓她走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近飯糰的行為更變本加厲！這天媽媽上廁所時，突然見到門被推開了一個縫，原來狗狗在門邊偷看媽媽如廁，「飯糰看到我發現牠，就直接推開門進來咬我內褲。」媽媽完全嚇呆，即時趕走牠，誰料飯糰竟再次闖入咬她的底褲！

兩度被媽媽抱走的飯糰，繼續死心不息，在門邊用猥瑣眼神緊盯著她，靜靜地等待下個衝入廁所的機會……

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網民看到飯糰的偷窺舉動之後，紛紛笑指「牠眼睛一直看着你穿褲子的時候」、「是色狗不是狼」、「這個眼神根本就是鄙視的眼神，難道奴才的身材……」、「我家的也是，偷看我，再逃走」、「好像色員外」、「色狼的表情好像在說嘿嘿嘿」、「看妳讓妳內心發寒」。

▼▼同場加映：台灣有一隻柴犬「肉鬆」年紀雖小，但已經非常好色，日前牠趁姐姐不為意闖入廁所，偷了一塊衛生巾出來。之後還在哥哥大便時，叼走他的內褲，好色舉動令全家人笑瘋。當哥哥聽到他們的笑聲時，才驚覺自己的內褲不翼而飛，非常生氣，最終肉鬆落得超慘淡的下場！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

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