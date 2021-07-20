亞博狗狗夏日玩樂展8.13開幕　100個攤位買零食玩具／玩充氣迷宮

夏季天氣炎熱，氣溫動輒攝氏30多度，假日帶狗狗到清涼又舒適的室內場所玩耍就最好不過！

8月13日至8月15日在亞洲國際博覽館Arena，將會舉辦「狗狗夏日玩樂展」。展覽集購物、玩樂、親子、慈善於一身，讓狗狗能在清涼舒適的環境品嘗美食之餘，又可以盡情放電。



夏威夷熱帶風情

這次展覽佔地約11,000平方米，集合超過100個參展攤位，匯集各種各樣的狗糧、零食、玩具、清潔產品、寵物保健品！場內還有多個狗狗玩樂、打卡地點，包括首個人狗共玩巨型充氣迷宮、人造沙池、夏威夷主題打卡區、3D立體影相區、狗狗陸運會！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大會特邀犬隻專家舉辦多場不同主題的公眾講座，包括獸醫講座、犬隻訓練、狗狗美容、服從示範、犬種介紹以及全能狗主速成班等，此外，仲有親子大本營，活動包括手偶教育劇場、絨抱狗狗手作坊、角色扮演 - 動物看世界等。

▾▾▾點撃圖片放大：看場地豐富的遊玩設施▾▾▾



+ 2

大會部分收益撥捐愛協

適逢香港愛護動物協會（愛協）成立100週年，大會將會把「狗狗夏日玩樂展」部分收益撥捐愛協，携手一眾主人與愛犬同心做善事，推動「領養不棄養」，改善動物福祉。

現在只需要到「01心意」中的香港愛護動物協會（愛協）狗狗夏日玩樂展 － 慈善門票以 $80 搶購8月14日限量慈善門票，數量有限。幫助香港愛護動物協會（愛協）毛孩更可以帶家中的毛孩在今個8月參加嘉年華。

「狗狗夏日玩樂展」門票現正於Cityline購票通公開發售，詳情請瀏覽Cityline購票通官方網站。

狗狗夏日玩樂展



活動日期：8月13至15日（星期五至日）

開放時間：8月13日中午12時至下午7時；8月14-15日上午10時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：成人票（12歲以上）$160、小童票（4-12歲）$80、長者票（65歲或以上）$80，家庭套票$320（兩位成人與一位小童）*3歲或以下之嬰幼兒免費入場



本次活動只招待犬隻參加，每位16歲或以上、持有成人門票人士可攜帶一隻愛犬入場。基於安全理由，16歲以下之人士不可攜帶犬隻。

