【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月19日：唐狗Joda

Joda

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：5個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 506493

晶片編號：604 797 824

Joda是隻非常怕生的小狗狗。每當轉換到一個新環境，又或者有任何的風吹草動，Joda都會立馬躲到床底。為了幫助牠擴闊社交圈子，訓練員和領養部的職員們都會安排中心內其他等家的狗狗與Joda做朋友。雖然Joda性格較膽小，但牠卻很愛外出逛街；每次一出去都會變成探險家，不斷的去探索四周！如果你對Joda有興趣，歡迎你來中心探望牠。 唐狗Joda

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月19日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。



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