黑貓由1隻分裂成15隻　背後統統有故事　IG分享日常吸逾百萬粉絲

這15隻黑貓相信很多人都在抖音刷到過，牠們的帳號「早安兔子&黑餓勢力」，被110多萬粉絲喜愛著。牠們的主人是一對雙胞胎姐妹花，不過15隻黑貓是怎麼來的呢？



八年前這對姐妹花撿到第一隻黑貓，這隻黑貓名叫BlackToo，中文名叫黑兔。據介紹，牠曾經是山上景點的流浪貓，只因是一隻黑貓，經常有遊客驚呼：「這隻黑貓好恐怖，離牠遠點···」之類的很尖鑽刻薄的話。

黑貓因為自身的原因不討喜，也得不到人的投餵，那個時候，這個雙胞胎姐妹不假思索的將這隻黑貓帶回家了。

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從撿到的第一隻流浪黑貓開始，這對姐妹花仿佛和黑貓結下了不可磨滅的緣分，陸陸續續撿到或收養前前後後8隻黑色流浪貓，之後生了7隻小黑貓，慢慢長大，現在是15隻黑貓，目前貓咪們均已經絕育，有各自的姓名。

比如時尚男神黑五一：這條街最靚的孩子、寶貝黑秋褲、皮蛋，LV，大紅仔，福袋……哈哈哈，這已經讓人非常迷惑了，分不清誰是誰了。說真的，這對雙胞胎起名字也挺可愛的，很讓人印象深刻。再來幾隻貓的全家福，不得不說，這顏值能俘獲萬千少男少女的心。

時尚男神黑五一（猫来了授權使用）

養黑貓的人肯定有這樣的困擾，如何分清呢？我們來看看這15隻黑貓的日常生活有多精彩：

早上起床的一件事，數貓····有時候還會憑空多數出來一隻。特別是晚上，黑貓還會隱身，如果不是這兩隻發光的眼睛，真是都不知道藏哪了，這場面有點怕怕的，好像黑社會大佬，不敢惹不敢惹……

早上起床的一件事，數貓····有時候還會憑空多數出來一隻。（Tiktok@visiMa影片）

遇上一起吃飯，你想一下這場面，15隻嗷嗷待哺的貓，直盯盯的望著你！ 還有想在家裡工作的時候，一群貓圍攻你的電腦，讓你陪玩的場面幸福感爆棚……每次下班回家都有一群小可愛在等你回家，什麼酒吧也不去了，哪有小可愛們重要呢？

除了有15隻黑貓，還有一隻黑色的兔子，奉勸大家不要把貓和兔子一起養，不然很容易兔化……來圍觀一下小兔嘰和貓貓在一起的場面~來問大家一個問題，你分得清這15隻黑貓嗎？

你分得清這15隻黑貓嗎？ （Tiktok@visiMa影片截圖）

其實養黑貓一直存在很多爭議： 「黑貓恐怖，黑貓是邪物，不能養」、「黑貓拍照不好看，棄養」

事實上，黑貓在古書中記載的是鎮宅、辟邪、招財之物。在中國傳統文化中，黑貓也有吉祥的含義。萬物皆平等，不分貴賤，養貓也一樣，不分品種，愛不分顏色品種，每隻貓都小天使。 更何況，像這15隻黑貓的顏值，怎能不讓人愛呢？ 實在讓人想擁有一隻黑色的小精靈。太酷了！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】