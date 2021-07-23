東京奧運開幕　6位香港運動員重度愛貓狗　方力申照顧老貓超體貼

【東京奧運／方力申／歐鎧淳／謝影雪／吳安儀／連翊希／王蘊妮】

東京奧運今日（7月23日）開幕！香港有不少運動健將都會出戰奧運。

其實有不少香港運動員都是貓狗奴，他們還時常帶著貓狗一起做運動、練習！這次便整理了8位運動員和他們的寵物，讓大家能認識到他們的另一面！當中最為人所熟悉的，莫過於退役香港運動員方力申。



方力申會以TVB主持身分出席今屆東京奧運。（Instagram圖片：alexfongliksun）

方力申

藝人方力申自小已經是游泳健將，15歲已經代表香港到斯里蘭卡出賽，曾經創下多個香港游泳紀錄，在2000年亦曾經參與悉尼奧運。後來才逐漸淡出泳壇，加入娛樂圈。他是位百分百貓奴，家中曾經養了兩隻貓咪，分別是「BB」和「肥妹」，牠們陪伴他多年，最後以高齡離開。

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歐鎧淳是重度貓奴（歐鎧淳Instagram）

歐鎧淳

歐鎧淳有香港「女飛魚」之稱，今年將會4度出戰奧運！她游泳的成績彪炳，是14項香港紀錄保持者，曾經代表香港參加多個世界賽事。她家裏養了兩隻英國短毛貓，分別是「Romi」和「Jubee」，她還幫貓咪們在IG上開了一個名為「蘿白歐與茱柏葉」的專頁。她是位百分百貓奴，即使在家中做瑜珈，仍要Romi守候在她身邊。

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謝影雪不時會在社交網站分享她與愛犬的生活照。（謝影雪Instagram）

謝影雪

女子羽毛球運動員，她專長是雙打項目，今屆東京奧運將會跟搭檔「鄧俊文」參與混雙實事。她家中養了兩隻松鼠狗「Champagne」和「Whiskey」、一隻哥基「Wuwu」、一隻唐狗「啤啤」，是個多狗的家庭。她非常喜歡狗，還曾經想過開一家狗狗Cafe。

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喜歡寵物的又豈止以上三位呢？想知道擊劍運動員「劍翊希」、桌球運動員「吳安儀」、滾軸溜冰運動員「王蘊妮」跟家中貓狗的日常生活？

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▼▼同場加映：雪橇犬亞瑟小時候是超級破壞王，牠曾經因百厭追趕蜜蜂，結果被螫得腫成豬頭，令家人超著急。亞瑟在打針的過程表現得很淡定，似乎完全不覺得自己有危險。坐車回家時，更是笑瞇瞇地看着家人，真的快要被牠氣死！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



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