【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月27日：唐狗Dylan

Dylan
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：6個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504707
晶片編號：605 021 881
如要說到Dylan最不可或缺的東西，那必定是食物！每次經過牠房間時，Dylan可能都是坐在床上看起來悶悶不樂似的。但每到吃飯時間，Dylan就會變得非常激動，完全按捺不住自己雀躍的心情！但同時亦因為興奮過度，有時候會吃得太急，令到消化不良，故此需要使用慢食兜進食。然而每次用餐完畢後，Dylan都會對著糧兜吠，顯然不明白為什麼食物都不見了，非常搞笑！雖然Dylan是隻愛吃的小狗，但因為本身愛玩的性格，令牠身邊無一處有贅肉。現時Dylan還在狗隻訓練員的教導下學習與其他狗狗相處。如果你對Dylan有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年7月27日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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