【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月27日：唐狗Dylan

如要說到Dylan最不可或缺的東西，那必定是食物！每次經過牠房間時，Dylan可能都是坐在床上看起來悶悶不樂似的。但每到吃飯時間，Dylan就會變得非常激動，完全按捺不住自己雀躍的心情！但同時亦因為興奮過度，有時候會吃得太急，令到消化不良，故此需要使用慢食兜進食。然而每次用餐完畢後，Dylan都會對著糧兜吠，顯然不明白為什麼食物都不見了，非常搞笑！雖然Dylan是隻愛吃的小狗，但因為本身愛玩的性格，令牠身邊無一處有贅肉。現時Dylan還在狗隻訓練員的教導下學習與其他狗狗相處。如果你對Dylan有興趣，歡迎你來中心探望牠。

唐狗Dylan