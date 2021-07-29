狗｜媽忙沖奶無暇照顧哭喊妹妹　狗哥哥出動秘密武器　她秒安靜

當汪星人化身寵妹狂魔時，牠們的體貼暖男形象，真的會令許多人都自愧不如。

這隻生活在英國的狗狗Tommy，最近多了一個人類妹妹Macie。作為暖男的牠，當然毫不吝嗇會把大愛分給了妹妹。這天，媽媽正在沖奶，還來不及照顧正在哭喊的妹妹，沒想到作為大哥哥的Tommy，竟然懂得安撫妹妹，令爸媽驚訝又感動。



這個令人羨慕的暖心故事，來自英國克勞利（Crawley）的網民Nick Elliott所分享出來。他在社交平台上分享表示，女兒Macie在7月初出生，不久後便帶了她回家。起初還擔心家中愛犬Tommy會呷醋不滿，但沒想到Tommy看到妹妹後，就化身成寵妹狂魔，化身成全天候保母，常常守在妹妹身旁。

這天，媽媽正在廚房沖奶，沒料到妹妹突然大哭，在旁的暖男哥哥Tommy，便即時出動秘密武器來安撫她。爸媽回看監視器，終於明白到愛犬做了什麼，令妹妹沒再哭鬧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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對於Tommy這麼寵愛妹妹，爸媽都表示很感動。看完監視器畫面，爸媽也有給Tommy零作為獎勵。相信待妹妹長大後，他們一定能成為最好的朋友！網民看到Tommy的暖心舉動後，紛紛留言讚診Tommy：「真是100%的暖男！」、「別人家的狗狗果然不同」、「又暖又貼心」、「妹妹很幸福，有這麼愛錫她的狗哥哥」、「寵妹魔汪無疑！」

▼▼同場加映：在美國有多個愛護狗狗社交群組裏，最近瘋傳一段令人心痛的影片。只見有人開車到荒涼的郊外公路，然後便把雪橇犬棄遺路旁，並開車離開。可憐的雪橇犬完全不能理解情況，拔腿狂追汽車，可是距離仍越拉越遠，最終只能沮喪地望着車尾。▼▼



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▼▼同場加映：對貓狗來說，用舌頭舔毛梳理毛髮，是牠們先天的本能，若戴上了頸罩後，毛孩們的心情明顯會低落。但在日本，便有一隻雪橇犬對這個頸罩很是滿意，因為牠找到了這罩的另類新用途。▼▼



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