唐狗｜小黃只顧享受錯過散步黃金時機　轉頭竟黑面擋電視怪責嫲嫲

汪星人的執着，真的不能輕率矇混過去。

這隻滿臉愁容的唐狗叫福福，最近寄居在爺爺嫲嫲家中。雖然福福身邊沒有爸媽，但牠還是感到很高興，因為爺爺嫲嫲有更多時間陪牠，而且總留着好吃的東西給牠。但這次，福福卻向着嫲嫲表示着強烈不滿，只因爺爺出門時沒帶上牠，但福福卻將此事埋怨嫲嫲，令她大喊冤枉！



福福：嫲嫲！告訴我，爺爺是否不愛我了！（fb@小膽大黃陳福狗）

一隻眉頭緊鎖的唐狗，牠像是有重大冤情要申訴！原來，唐狗福福今天隨爺爺外出晨運後，便因天氣太熱，躲到房間吹冷氣休息。休息一會兒後，牠再次步出大廳，但這時牠發覺爺爺已不在家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

福福一臉愁容向着嫲嫲，像是要理論抗議，牠甚至還直接坐在電視機前擺出一副臭臉，讓家人全笑噴！

點擊圖片放大看，為何唐狗福福因爺爺沒帶牠去買早餐卻去怪責嫲嫲呢？

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福福對於這次錯過了黃金散步機會感到很不滿，卻怪責嫲嫲，這行為實在太有趣了。幸好爺爺很快便買早餐回來，化解了福福黑面困局。上一秒還在生氣，當福福聽到爺爺回來時，大聲呼喚牠的名字時，所有怨氣都瞬間消失，高高興興跑去迎接牠最愛錫的爺爺了。

網民看到福福的黑臉行徑後，紛紛留言表示汪星人就是如此純真直接。「狗狗的世界，真的很單純」、「出門當然是狗生大事，怎可以錯過」、「福福說：爸爸就叫你趕快把放棄領養切結書簽一簽，我要當阿公的親生兒子」、「所以爸爸以後有可能是哥哥了」、「幸福要靠自己爭取，上街散步也要靠自己把握時機哦！」

▼▼同場加映：這個領養黑狗差點令家庭破裂的故事，由台灣網民李小踢所分享出來。李小姐表示，當初她想領養唐狗，但家中長輩一直反對，甚至揚言要斷絕關係。但她不顧反對，還是把唐狗黑豆帶了回家，結果6年過去，她在家的地位竟出現了戲劇性的變化。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟這隻黑狗黑豆，用了什麼方法令牠穩坐家中兩老心目中的首席。▼▼

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▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，日前回家發現家中唐狗「Mini」在沙發上亂尿尿，媽媽非常生氣，即時責備牠。之後爸爸在房間走出來，Mini突然「綠茶婊」上身，立即飛撲爸爸告狀，令媽媽直呼Mini是「正一小三」！▼▼



▾點擊圖片看，Mini如何「綠茶婊」上身，向爸爸告狀？▾



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