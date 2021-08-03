【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月3日：短毛家貓Josie

Josie
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 493951
晶片編號：603 038 301
Josie是一隻非常友善的小橘白貓。雖然牠看起來身形比較瘦小，但其實Josie已經是一隻兩歲大的成貓！為了改善牠纖弱的體型，職員們都正在努力為貓貓增磅！另外，Josie亦是隻十分喜歡與人相處的毛孩，尤其享受臉頰和額頭被摸的感覺。除此之外，Josie同樣是位運動健將，而牠最拿手的項目就是踢足球！每當看見鈴鐺球時，Josie都會顯得非常興奮，不停地運球，有時候甚至會將球踢到你身邊邀請你一起玩呢！由於Josie有長期肚瀉的病歷，故此需食用處方糧。你願意給Josie一個溫暖的家嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月3日
▼▼同場加映：這個暖心的收養故事，來自馬來西亞。5個月前，女子Nur Hamizah Had在家後院，遇到一隻瘦骨嶙峋的流浪貓。本來應該是雪白的貓咪，這時卻是髒兮兮的，而且毛髮脫落，有皮膚病問題。不過，在Nur的悉心照顧下，這貓咪已蛻變成美麗白雪公主了！▼▼
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點擊連結看全文：皮包骨流浪貓主動到後院求媽包養 5個月後蛻變成「足料白水餃」
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