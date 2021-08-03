【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月3日：短毛家貓Josie

Josie是一隻非常友善的小橘白貓。雖然牠看起來身形比較瘦小，但其實Josie已經是一隻兩歲大的成貓！為了改善牠纖弱的體型，職員們都正在努力為貓貓增磅！另外，Josie亦是隻十分喜歡與人相處的毛孩，尤其享受臉頰和額頭被摸的感覺。除此之外，Josie同樣是位運動健將，而牠最拿手的項目就是踢足球！每當看見鈴鐺球時，Josie都會顯得非常興奮，不停地運球，有時候甚至會將球踢到你身邊邀請你一起玩呢！由於Josie有長期肚瀉的病歷，故此需食用處方糧。你願意給Josie一個溫暖的家嗎？

短毛家貓Josie