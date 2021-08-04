【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月4日：唐狗Dawson

Dawson
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 507090
晶片編號：604 787 049
當初Dawson剛來到協會的時候身體十分骯髒，毛髮都幾乎變成全灰色。洗澡過後，我們才發現原來牠是一隻有著金黃毛色的狗狗！Dawson是隻對環境非常敏感的毛孩，每當轉換到新地方時，牠都會表現得非常緊張，尾巴也總是夾在腿間。其中一個能夠讓Dawson放鬆下來的方法，就是讓其他狗狗陪伴牠。每次見到別的狗狗時，Dawson都會慢慢的擺擺尾巴，然後開始在空間裡走動，不再是瑟縮一角，可見牠是一隻十分喜歡與狗狗相處的大毛孩！Dawson現正中心內等待一個願意承諾牠一生的家，快來中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月4日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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