【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月4日：唐狗Dawson

撰文：敏兒
出版：更新：

Dawson

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 507090

晶片編號：604 787 049

當初Dawson剛來到協會的時候身體十分骯髒，毛髮都幾乎變成全灰色。洗澡過後，我們才發現原來牠是一隻有著金黃毛色的狗狗！Dawson是隻對環境非常敏感的毛孩，每當轉換到新地方時，牠都會表現得非常緊張，尾巴也總是夾在腿間。其中一個能夠讓Dawson放鬆下來的方法，就是讓其他狗狗陪伴牠。每次見到別的狗狗時，Dawson都會慢慢的擺擺尾巴，然後開始在空間裡走動，不再是瑟縮一角，可見牠是一隻十分喜歡與狗狗相處的大毛孩！Dawson現正中心內等待一個願意承諾牠一生的家，快來中心探望牠吧！
唐狗Dawson

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月4日

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