【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月4日：唐狗Dawson

當初Dawson剛來到協會的時候身體十分骯髒，毛髮都幾乎變成全灰色。洗澡過後，我們才發現原來牠是一隻有著金黃毛色的狗狗！Dawson是隻對環境非常敏感的毛孩，每當轉換到新地方時，牠都會表現得非常緊張，尾巴也總是夾在腿間。其中一個能夠讓Dawson放鬆下來的方法，就是讓其他狗狗陪伴牠。每次見到別的狗狗時，Dawson都會慢慢的擺擺尾巴，然後開始在空間裡走動，不再是瑟縮一角，可見牠是一隻十分喜歡與狗狗相處的大毛孩！Dawson現正中心內等待一個願意承諾牠一生的家，快來中心探望牠吧！

唐狗Dawson