溫碧霞清水灣2千呎海景豪宅曝光　峇里花園任兩小狗花互相追逐

藝人溫碧霞（Irene）近年雖然常到內地工作，但仍會抽時間回港，享受與家人團聚的歡樂時光。她不時自拍並分享在家中與狗狗們的快樂合照，讓大家能一窺她的清水灣豪宅。Irene在天台花園與狗狗的合照，面朝大海的環境充滿峇里風情！



有傳溫碧霞（Irene）和丈夫早年曾砸下港幣2千多萬，在清水灣買下海景豪宅。雖然現時她經常在內地工作，但一個溫暖舒適的家還是不能缺少。透過Irene日常在家裏的打卡照，可以看到2000呎望海豪宅的一小部分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Irene常常帶着狗狗到陽台曬太陽，從相片中可看到面海風光，有大型披草花園、藤製沙發、瓷器擺設，置身其中宛若在假度村般舒適。Irene是愛狗之人，現時家裏養了兩隻狗狗，分別是14歲的英國獵犬Bianca，以及3歲多的芝娃娃Angel。

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Irene近年經常不在香港，但在疫情下，這次她終於可以有多些時間陪伴狗狗。「回家真好……可愛的你笑起來真可愛，大家別忘記每天給自己一個美麗的微笑，世界會變得更美好。」

據聞Irene的這個海景單位是清水灣的柏濤灣，豪宅更是自帶特大花園，面朝大海充滿峇里風情。在這裏Bianca和Angel可以快樂地在草地奔跑，實在是狗生樂事。

▼▼同場加映：前港姐冠軍葉翠翠雖然已誕下了3位小王子，但她對家中貓貓的寵愛仍只增不減，甚至更笑稱愛貓為「大公主」。可惜年紀漸長的「大公主」早前確診末期腎衰竭，翠翠更加倍呵護愛貓，為牠提供「公主級」的待遇，好讓牠能在價值近億的3000呎豪宅中安心養病。▼▼



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▼▼同場加映：汪明荃（汪阿姐）近日趁天氣晴朗，先後在西貢市值一億的獨立屋，曬完名牌衫又曬名牌手袋，整個天台都放滿了汪阿姐的手袋。憑汪阿姐在IG分享照片可見，她擁有的手袋數量超過50個，價值分分鐘過千萬元！不過對汪阿姐來說，這些名牌包包再昂貴，都比不上她兩隻唐狗CoCo和Bingo珍貴！汪阿姐一邊整理包包，一邊跟兩隻狗狗玩耍，旁邊的包包更彷彿是佈景板。▼▼



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