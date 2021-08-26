流浪貓｜橋底傳出微弱喵叫聲　義工花一小時趴地洞救出6大驚喜包

突然出現的喵喵聲，隨時可能會為你送上驚喜。

早前，美國動物救援組織Catsnip Etc接到通知，有人指在橋底，聽到傳來陣陣微弱的喵喵聲。於是救援組織便派出義工前來協助，幾經辛苦最終救出6大驚喜包。



母貓：謝謝你救了我的孩子！（ig@catsnipetc）

這個救援故事，來自美國印第安納州的一間動物救助組織Catsnip Etc所分享出來。他們在7月初收到求助，指在橋底聽到微弱喵喵聲傳出，擔心有貓被困。義工團隊去到現場後，發現橋底有個小洞，喵喵聲便在這位置傳出。

由於空間狹窄，根本沒法正常靠近。義工只好帶上手提電筒以及小棍子，瞓身趴下再蠕動身體，慢慢靠近聲音源頭。最終，義工花了近一個小時，才成功救出6大驚喜，即獲在場其他義工雀躍歡呼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，義工如果救出橋底下的驚喜包呢？

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Catsnipetc的義工成功救起小貓後，將這故事分享到社交平台上。網民們看到後都很感動，義工們不辭勞苦，奮身鑽到小洞中，就是為了要救出這6隻無助的小貓咪。大家都希望，小貓咪能盡快找到新家，從此過着幸福快樂的生活。

義工團隊也表示，現時收容中心裏有許多貓咪正在找家，希望有心人能帶牠們回家，給牠們永遠的幸福。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟斑斑一家，最後能否安然無恙？▾▾▾



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▼▼台灣貓主日前表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟阿吉如何報答方小姐的救命之恩？▾▾▾



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